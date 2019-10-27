Террористы обстреляли дрон ОБСЕ, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на страницу штаба ООС в Facebook.

"Вчера в районе населенного пункта Петровское со стороны НВФ РФ из стрелкового оружия был обстрелян беспилотный летательный аппарат СММ ОБСЕ. В связи с угрозой потери БПЛА - был посажен. Дрон повреждений не получил", - сказано в сообщении.

В штабе отмечают, что террористы регулярно открывают огонь по БПЛА миссии ОБСЕ. Кроме того, они мешают работе беспилотников при помощи средств радиоэлектронной борьбы. "Это свидетельствует о попытке противника не допустить обнаружения представителями международных организаций вооружения, запрещенного минского договоренностям, и других нарушений", - считают в штабе.

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"Украинские военные, придерживаясь действующего законодательства и международных обязательств, успешно выполняют задачи по сдерживанию российской агрессии и готовы действовать при любом варианте изменений обстановки", - сказано в сообщении.