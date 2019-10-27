Противник с начала суток трижды нарушал режим тишины, - Минобороны

Об этом рассказал на брифинге в Минобороны официальный представитель ведомства Дмитрий Гуцуляк, информирует Цензор.НЕТ.

"Разрывы 3-х вражеских мин калибра 82 мм зафиксировали после 01.20 ночи наши защитники Новолуганского. Кроме этого, здесь, а также в районе Луганского оккупанты вели огонь по украинским воинам из стрелкового вооружения, а вблизи Майского применили еще и гранатометы различных систем", - сказал он.

Подразделения Объединенных сил дали врагу достойный отпор, применяя стрелковое вооружение.

По имеющейся информации, потерь с начала текущих суток среди наших украинских героев нет.

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"Подразделения Объединенных сил находятся наготове к коварным действиям со стороны российско-оккупационных войск в районе отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ на востоке Украины", - добавил Гуцуляк.