Днепр, Одесса, Кривой Рог, Львов, Каменское, - ГСЧС назвала города с загрязненным воздухом

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 27 октября значительных превышений уровней загрязнения атмосферного воздуха не зафиксировано. Концентраций оксида углерода, фенола, формальдегида, диоксида азота, диоксида серы, пыли, которые могли бы быть отнесены к высоким, сеть наблюдений гидрометеорологических организаций ДСНС Украины не отмечает", - сказано в сообщении.

В службе отметили, что незначительные превышения предельно допустимых концентраций имеют место только в Днепре, Одессе, Кривом Роге, Львове и Каменском.

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В Украине сохраняется антициклон. Дождей нет, ветер слабый, воздух не перемешивается в вертикальной плоскости. Все это способствует накоплению в приземном слое загрязняющих веществ.

"В общем синоптическая ситуация не отличается от аналогичных погодных условий в предыдущие годы, поэтому в Украине нет существенных оснований для беспокойства о состоянии воздуха", - подчеркнули в ГСЧС.

В службе также напомнили, что сеть метеонаблюдений центральной геофизической обсерватории в г. Киеве, состоящая из 16 постов, работает в усиленном режиме.

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