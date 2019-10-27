В Ужгород из соседних областей привезли 8 доз сыворотки против дифтерии

Антитоксин доставили в город спецтранспортом, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Закарпатский областной центр здоровья. По 3 флакона дали Львовская и Черновицкая области, еще два – Ивано-Франковская.

"Еще 100 флаконов антитоксина приобрела Индия. Сейчас проверяется наличие регистрации этого препарата в Украине. Если он будет отвечать всем требованиям, то уже 30 октября его доставят самолетом в Ужгород. Сейчас состояние больных дифтерией стабильное, новых случаев заболевания не выявлено", - сказано в сообщении.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, на этой неделе в Ужгороде зафиксировали вспышку дифтерии. Инфекцию обнаружили у 15 студентов-иностранцев Ужгородского национального университета.

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В среду, 23 октября для четверых инфицированных использовали всю имеющуюся в области сыворотку против дифтерии - 8 доз. В четверг, 24 октября на специальном заседании комиссии в Минздраве было решено направить в Закарпатье еще 20 доз антидифтерийной сыворотки.

Администрация Ужгородского национального университета также обратилась с помощью предоставить 100 доз вакцины в посольство Индии (заболевшие студенты - граждане этой страны). Ожидают, что вакцина из Индии поступит в Закарпатье на следующей неделе.

Также на Цензор.НЕТ: "Болезни безразлично, какого цвета наша кожа", - ужгородцев просят прекратить дискриминацию больных дифтерией студентов-иностранцев.