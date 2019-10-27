Пренебрежение к добровольцам приведет не к миру, а к гневу, - Вакарчук

Об этом он заявил у себя в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

Вакарчук напомнил, что в 2014 году добровольцы помогли спасти Украину.

"Во время, когда наша армия находилась в очень сложном состоянии, именно те, кого мы называем атошниками - люди разных профессий, разного происхождения, русско- и украиноязычные стояли в очередях к военкоматов. Некоторые из них создали добробаты. Добробаты часто были единственной опорой Украины на важных участках фронта", - отметил он.

По мнению лидера "Голоса", главное слово, которое нужно сказать нашим добровольцам: "Спасибо!"

"А любые слова, сказанные пренебрежительно, особенно официальными лицами - не приведут к миру. А приведут к гневу. А гнев не знает слова "Вы". Гнев всегда на "ты"", - добавил Вакарчук.

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Напомним, президент Владимир Зеленский провел двое суток в прифронтовом Золотом, съездил на передовую, а также пообщался с местными жителями и участниками акции "Ні - капітуляції".