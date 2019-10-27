С начала суток враг 7 раз открывал огонь по позициям ОС на Донбассе, потерь не зафиксировано, - пресс-центр

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил.

Уточняется, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил обстрел позиций Объединенных сил неподалеку от Березового из СПГ и крупнокалиберных пулеметов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Террористы обстреляли дрон ОБСЕ, - штаб ООС

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские оккупационные войска по два раза обстреливали позиции ОС вблизи Новолуганского (из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия) и Золотого-4 (за пределами участка разведения, из подствольных гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно), открывали огонь неподалеку от Луганского (из крупнокалиберных пулеметов) и Травневого (из стрелкового оружия и станковых и ручных противотанковых гранатометов).

Отмечается, что в течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Напомним, 26 октября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 21 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Потерь нет.

Также читайте: Сайдик о миротворцах ООН на Донбассе: я не сказал бы, что это в данный момент реально