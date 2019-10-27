"Однажды все может перевернуться", - "Мисс Украина" Маргарита Паша объяснила свои слова о Крыме

Соответствующий текст Паша опубликовала на своей странице в Instagram, информирует Цензор.НЕТ.

"Вопрос звучал "Чей Крым?". Вопросительным словом было "чей" и никак иначе. Поэтому и ответ весьма логичный. Вся территория земли принадлежит людям, а Крым - это часть Земли, часть огромной планеты и, соответственно, он принадлежит тоже нам, людям !!!!" - считает она.

"Мисс Украина-2019" рекомендует подписчикам быть осторожными при общении со СМИ.

"Всегда обдумывайте вопрос, который Вам задают. У каждой медали есть две стороны, и однажды все может перевернуться!!! Становитесь мудрее и учитесь анализировать информацию, которую публикует СМИ!!!" - написала модель.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Крым - всех людей", - Мисс Украина-2019 Маргарита Паша. ВИДЕО

"Любую ситуацию можно трактовать по-разному, в зависимости от выгоды и того, что вы хотите получить в результате", - считает Паша.

"Мне сложно навязать чужое мнение!!!" - добавила она.

Напомним, ранее победительница конкурса "Мисс Украина" Маргарита Паша на вопрос журналистки, чей Крым, ответила, что он "всех людей". "Вся территория Земли, она принадлежит всем нам", - сказала она.



