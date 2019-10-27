Билецкий - Зеленскому: Если вы попытаетесь выбросить ветеранов из Золотого, там будет тысяча человек, а если с тысячей не получится – десять тысяч. ВИДЕО

Соответствующее видео опубликовано на канале Андрея Билецкого в YouTube, информирует Цензор.НЕТ.

"Ветераны останутся в Золотом, потому что они имеют такое право. Имеют право на личное мнение, которое они выражают президенту этой страны. Они заработали это право своей кровью. Они имеют право находиться не в Киеве в Офисе Президента или в удобной квартире. Они имеют право находиться в Золотом для того, чтобы наши позиции, которые были кровью отвоеваны, не сдавались", - заявил Билецкий.

Он добавил, что защитники Украины не считают президента своим врагом.

"Но если вы решите эти угрозы выполнять - а у нас есть такие признаки - выбросить оттуда ветеранов, то вместо нескольких десятков человек на следующей неделе там будет тысяча. А если с тысячей не получится - там будет десять тысяч", - пообещал лидер "Национального корпуса".

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"Кто у вас погиб? Кто из ваших друзей получил ранение на фронте? Друзей личных? Хотя бы кто-то из вашего ближайшего окружения, родственники, и так далее - пошел воевать? Погиб, был ранен? Вы ничего об этом не знаете. А мы это прекрасно знаем, прекрасно понимаем", - добавил Билецкий.

"Нас не сломили 2014-2015 годы. Нас не сломило огромное нашествие, которое шло тогда с востока. Вы думаете, что нас сломает что? Ваше желание договориться с врагом любой ценой? Украина эту цену заплатила. Не вы ее заплатили. Поэтому не вам все-таки решать, отдавать нашу территорию или нет. А в том числе каждому из нас, тех людей, которые касаются обороны этой страны, ее защиты", - подытожил он.

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Напомним, накануне президент Владимир Зеленский побывал в Золотом Луганской области, где запланировано разведение войск, и пообщался там с ветеранами.

После этого штаб Операции Объединенных сил заявил, что люди, с которыми общался глава государства, не имеют права находиться в Золотом с оружием.

Общавшиеся с Зеленским ветераны отказываются покидать Золотое. Помощник главы государства Андрей Ермак заявляет, что "они там не нужны".

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