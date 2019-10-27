Любой вопрос, парни, чтоб мы его решали, давайте перестанем говорить эзоповым языком, - Зеленский с участниками акции "Ні - капітуляції" в Золотом. ПОЛНОЕ ВИДЕО

На youtube-канале издания "НикВести" появилось полное видео общения президента Владимира Зеленского с участниками акции "Ні - капітуляції" в Золотом, передает Цензор.НЕТ.
Напомним, накануне президент Владимир Зеленский побывал в Золотом Луганской области, где запланировано разведение войск, и пообщался там с ветеранами.
После этого штаб Операции Объединенных сил заявил, что люди, с которыми общался глава государства, не имеют права находиться в Золотом с оружием.
Общавшиеся с Зеленским ветераны отказываются покидать Золотое. Помощник главы государства Андрей Ермак заявляет, что "они там не нужны".