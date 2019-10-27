САП зарегистрировала производство из-за переписки депутата от "Слуги народа" Медяника, - Холодницкий

Об этом рассказал председатель САП Назар Холодницкий в эфире канала "1 + 1", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

Об этом он сообщил в ответ на вопрос ведущей Натальи Мосейчук, "почему он медлит" расследовать деятельность народного депутата.

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"По пану Медянику, действительно, поступило заявление о преступлении и производство такое зарегистрировано", - сообщил Холодницкий.

Вопрос Мосейчук касался также другого представителя парламентского монобольшинства Евгения Шевченко, который в эфире российского телеканала обвинял "украинских националистов" и призвал "идти на компромиссы". Впрочем, председатель САП ответил, что этот вопрос не подследственен его ведомству.

Напомним, 16 октября было обнародовано фото телефона народного депутата Вячеслава Медяника, который якобы обсуждал с кем-то, подписанным как "Саша Яровой", сотрудничество с прокурорами.

В частности он написал: "По сахару с Трепаком поговорю". Заместитель Генерального прокурора Виктор Трепак опроверг какие-либо связи с нардепом от "Слуги народа" Вячеславом Медяником: "Теперь готов познакомиться и поговорить. Но вовсе не "по сахару".

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Как сообщалось ранее, избранный в 76-м округе на Запорожье Евгений Шевченко в формате включения из Киева принял участие в пропагандистском шоу "Большая игра" на российском Первом канале.