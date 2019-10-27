Предпосылок для возвращения украинской делегации в ПАСЕ пока нет, - Разумков

Об этом он сообщил в эфире ICTV, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"В Страсбурге у меня было много и двусторонних встреч и многосторонних. Например, с группой так называемой Балтик+, протестующих против возвращения российской делегации (в ПАСЕ. - Ред.). Потому что сегодня это очень опасный прецедент. Возвращенная российская делегация фактически без выполнения условий, резолюций, которые были применены к ней. Поэтому если и дальше будут такие прецеденты, то это приведет к серьезному дисбалансу в Совете Европы и вообще в европейском сообществе", - сказал Разумков.

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По словам спикера Рады, некоторые страны-члены ПАСЕ предлагают украинской делегации вернутся в организацию.

"Многие с этим соглашаются. Есть и те представители разных стран, которые все равно предлагают вернуться украинской делегации. Я говорил, что это решение будет приниматься в стенах парламента. Но я считаю, что позиция украинской делегации была в то время абсолютно корректной и правильной. На сегодня я не вижу предпосылок для изменения того решения, которое было", - заявил Разумков.

Напомним, 25 июня 2019 года ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, которая позволила делегации России вернуться в ассамблею. 26 июня ПАСЕ 116 голосами (против - 62, воздержались - 15) приняла резолюцию о подтверждении полномочий делегации РФ без ограничений.

Украинские депутаты заявили, что в знак протеста покидают сессию ассамблеи. 23 сентября украинская делегация в ПАСЕ приняла заявление об отказе от участия в ближайшей сессии. В сентябре Верховная Рада сформировала новый состав украинской делегации в ПАСЕ, однако она заявила об отказе участвовать в осенней сессии в знак протеста.

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30 сентября в Страсбурге открылась сессия ПАСЕ. На ней неформально присутствовали некоторые члены украинской делегации.