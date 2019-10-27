Встреча Джулиани с Зеленским в Киеве готовилась при посредничестве Фрумана и Парнаса, - BuzzFeed

Об этом сообщает BuzzFeed.News, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

Сообщается, что Джулиани является почетным мэром Анатовки - социально-адаптационного проекта в Киевской области, предназначенного для переселенцев с востока Украины и построенного в 2014 году на средства еврейской общины.

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"С помощью данного проекта при посредничестве Льва Парнаса и Игоря Фрумана для Джулиани пытались организовать встречу с новоизбранным президентом Украины, которого он должен был подтолкнуть к расследованию по Байдену", - говорится в сообщении.

По словам Джулиани в комментарии New York Times, его визит в Украину планировался якобы для участия в мероприятии в неназванной еврейской общине, где бывший мэр Нью-Йорка должен был выступить с речью.

За несколько дней в своем посте на Facebook Моше Реувен Асман - главный раввин Киева и Украины от Всеукраинского конгресса иудейских религиозных общин, один из организаторов проекта "Анатовка", - сообщил, что Джулиани пригласили выступить от сообщества "Анатовка" и благотворительной организации Фрумана из Нью- Йорка.

Однако визит Джулиани был отменен, поскольку Зеленский отказался встретиться с ним.

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Вместо Украины Джулиани и Парнас отправились в Париж, где они встретились с главой Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницким, который был одним из источников кампании Джулиани по Украине, пишет издание.

В Париже также присутствовал Асман, где и подарил бывшему мэру Нью-Йорка символический ключ от Анатовки.

Среди спонсоров Анатовки - соратник Джулиани Игорь Фруман, пророссийский политик, действующий нардеп Вадим Рабинович и казахский олигарх Александр Машкевич, чья компания Eurasian National Resources Corporation является фигурантом дела о коррупции в Великобритании.

Фруман был публичным спонсором проекта в течение минимум двух лет. В конце 2017 года он основал нью-йоркскую благотворительную организацию "Американские друзья Анатовки", которая, согласно финотчету, собрала чуть более $1300 , данные по 2018 году не опубликованы.

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Согласно данным, по меньшей мере в течение двух лет Парнас и Фруман делали пожертвования и запрашивали финансовую поддержку еврейских благотворительных организаций в рамках международных усилий по налаживанию связей с влиятельными политиками.

"Документы свидетельствуют о том, что в дополнение к вкладу в проект "Анатовка" Фруман и Парнас сделали неизвестное ранее пожертвование в размере $25 тыс. в адрес фонда "Молодой Израиль" - некоммерческой организации в Нью-Йорке, управляемой Джозефом Фрагером, который ранее занимался сбором денег для министра энергетики США Рика Перри".

Пожертвования имело место в августе 2018 года от имени компании Global Energy Partners LLC, которая имеет аналогичное название с Global Energy Producers - компанией Delaware LLC, созданной для заключения сделки по продаже американского сжиженного природного газа в Украину.

Пожертвования в размере $325 тыс., сделанное в 2018 году от имени Global Energy Producers в адрес America First Action - кампании в поддержку Трампа на выборах 2016 года - стало одним из нескольких взносов, которые упоминаются в деле об импичменте Трампа и происхождение средств которого Фруман и Парнас скрывали.

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"Финансовая поддержка соратниками Джулиани благотворительных организаций позволила получить доступ к определенным фигурам в США и Израиле, а также к бизнесменам в Украине, что позволило укрепить их кампанию по Джулиани с целью попытаться найти компромат и выдвинуть теории заговора о кандидате в президенты от Демократической партии и бывшем вице-президенте Джо Байдене", - пишет издание.

Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля

26 сентября Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США опубликовал отчет сотрудника разведки США об июльском телефонном разговоре Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

В частности, в отчете было указано, что Трамп просил Зеленского не увольнять Юрия Луценко с должности Генерального прокурора Украины. Кроме того, в отчете утверждалось, что сотрудники Белого дома оперативно заблокировали доступ ко всем записям телефонного разговора Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, включая его дословную стенограмму.

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23 октября временно поверенный США в Украине Уильям Тейлор в своих показаниях в Конгрессе США по делу об импичменте Трампа, среди прочего, заявил, что США должны перестать относиться к Украине как к объекту и начать воспринимать ее в качестве независимого игрока, который стремится к западным ценностям и отрыву от агрессивной России.