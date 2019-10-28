Не думаю, что можно говорить о развале фракции "Слуги народа", - Разумков. ВИДЕО

Об этом он заявил шла речь в интервью на телеканале ICTV, передает Цензор.НЕТ.

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"Я не думаю, что можно говорить о том, что фракция разваливается", - сказал он.

По его словам, внутри "Слуги народа" идут постоянные дискуссии.

"Фракция большая, такой фракции никогда не было в украинском парламенте. По состоянию на сегодня она - 252 человека. В такой большой фракции всегда будет дискуссия", - отметил глава ВРУ.

Отвечая на вопрос о том, возможно ли, что в ближайшее время Давид Арахамия покинет пост главы фракции, спикер заверил, что причин для этого не видит.

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"Я думаю, что это будет решать фракция, но каких-то предпосылок для того, чтобы менять Давида Георгиевича, я, если честно, не вижу", - сказал Разумков.

Что касается того, существует ли сегодня в Верховной Раде монобольшинство, Разумков заверил, что оно есть, но иногда "бывает немного меньше голосов", а связано это, по его словам, с командировками и больничными народных депутатов.

апомним, экс-вице-премьер-министр Павел Розенко заявил: "Офис Президента выдвинул подозрение 11 народным депутатам Украины от партии "Слуга народа". ️Их обвиняют в получении 30 000 долларов (каждому) за голосование против одного антикоррупционного законопроекта на заседании Комитета Верховной Рады... Офис требует от депутатов-слуг пройти детектор лжи"

Позже народный депутат Украины от "Слуги народа" Александр Дубинский подтвердил информацию, что членов финансового комитета от "СН" проверят на детекторе лжи. А заместитель председателя Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук собщила, что руководство фракции "Слуга народа" встретится с членами парламентского комитета по вопросам финансов налоговой и таможенной политики перед проверкой на полиграфе.

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Позже президент Зеленский заявил: "Все члены финансового комитета ВР должны пройти проверку на детекторе лжи".