Очередной раунд консультаций ЕС-Украина-РФ по транзиту газа пройдет в Брюсселе

Об этом сообщает официальный сайт Европейской комиссии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В понедельник в Брюсселе состоится очередной раунд трехсторонних переговоров на политическом уровне между РФ и Украиной по долгосрочному транзиту газа по территории Украины после 2019 года", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, перед трехсторонней встречей вице-президент Энергетического союза ЕС Марош Шефчович встретится с обеими делегациями Украины и РФ.

"Я хочу развить конструктивный дух, который появился во время наших последних переговоров, когда мы пришли к сближению позиций по некоторым вопросам", - отметил в преддверии консультаций Шефчович.

Напомним, 9 октября глава Нафтогаза Андрей Коболев заявил, что Украина заинтересована в подписании долгосрочного контракта на транзит российского газа, поэтому временный договор сроком на один год является неприемлемым для страны.

19 сентября в Брюсселе состоялись трехсторонние переговоры Украина-ЕС-РФ по транзиту газа через территорию Украины. По итогам переговоров вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович отметил, что они прошли в позитивной и конструктивной обстановке.

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