Уменьшения размера субсидий в этом году точно не будет, - Гончарук

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своем видеоблоге заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Субсидии уменьшены в этом году точно не будут. И этот отопительный сезон, все те, кто их оформили, пройдут на тех условиях, на которых они уже оформили. И принцип оформления субсидий также не меняется и в следующем году", - отметил глава правительства.

Он пояснил, что те семьи, которые получают меньшие доходы, а следовательно требуют от государства большей защиты, получать большие субсидии.

Гончарук также подтвердил намерение правительства достичь показателя, чтобы в среднем семья тратила на коммунальные услуги не более 15% от совокупного дохода.

"В рамках этого показателя мы и будем держаться", - заверил глава Кабмина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Увеличение обязательного платежа за коммуналку до 20% уменьшит на 1 млн количество домохозяйств, получающих субсидию, - Рева

Напомним, ранее Кабмин повысил на 5% норму расходов на комуслуги для получения субсидий.Также Рада усилила контроль за выплатой субсидий и соцпомощи.