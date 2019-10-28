Байден заявил, что его сын, работая в Украине, не сделал ничего плохого: В этом можно убедиться из расследования

Бывший вице-президент США и вероятный соперник действующего главы государства Дональда Трампа на следующих выборах Джо Байден в интервью телеканалу CBSNews заявил, что его сын Хантер не делал ничего плохого, работая в совете директоров украинской газовой компании Burisma, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.



Байден подчеркнул, что не влиял на решение своего сына Хантера участвовать в работе в Украине.

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Экс-вице-президент подчеркнул, что Хантер – "взрослый мужчина", который не сделал ни одного неправильного действия, "в чем можно убедиться из расследования".



Байден раскритиковал постоянные призывы Трампа расследовать деятельность его сына в Украине и напомнил, что тот так и не обнародовал свои декларации о доходах.



"Покажи нам свои налоговые декларации, приятель. Что ты скрываешь? Ты хочешь бороться с коррупцией? Начни в том же духе. Покажи свои налоговые декларации или замолчи", – сказал Байден.

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Байден-младший работал в совете директоров Burisma Group, которую связывают с экс-министром экологии в правительстве Николая Азарова Николаем Злочевским.

Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

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25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля

26 сентября Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США опубликовал отчет сотрудника разведки США об июльском телефонном разговоре Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.