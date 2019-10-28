Норвегия выделит Украине почти $4 млн на проект в сфере здравоохранения, включающий и реабилитацию военнослужащих, - посол Яцюк

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал посол Украины в Королевстве Норвегия Вячеслав Яцюк.

"Правительство Украины приветствует решение правительства Норвегии по реализации трехлетнего проекта сотрудничества между Украиной и Норвегией в сфере здравоохранения. Это решение открывает путь к началу нового важного направления содержательного и взаимовыгодного сотрудничества между нашими двумя государствами", - сказал он.

Ключевое внимание в рамках проекта будет сосредоточено на поддержке реформирования системы здравоохранения в Украине.

"Особенно важное значение для Украины имеет то, что одна из главных целей проекта направлена ​​на улучшение услуг украинской медицины в сфере физической и психологической реабилитации, предоставляемых раненым украинским военнослужащим и другим пострадавшим гражданам", - отметил посол.

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Проект также предусматривает сотрудничество в защите от инфекционных заболеваний и профилактике и лечении отдельных видов болезней.

К воплощению проекта, который начнется уже в текущем году, будут привлечены ряд лечебных и научно-исследовательских учреждений Украины и Норвегии. От украинской стороны реализация проекта будет координироваться Министерством здравоохранения Украины, от норвежской стороны - Министерством здравоохранения и социальных служб Норвегии.

Расходы, связанные с реализацией проекта, будут распределены между Украиной и Норвегией.

"Правительство Украины высоко ценит решение Правительства Норвегии выделить на цели финансирования проекта 37 млн норвежских крон (около 4 миллионов долларов США)", - подчеркнул Яцюк.

Украинский дипломат выразил отдельную благодарность ответственным представителям норвежских и украинских государственных учреждений и организаций, усилия которых способствовали началу нового важнейшего измерения взаимодействия в украинском-норвежском партнерстве.