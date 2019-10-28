Из-за блокады Украина покупает донбасский уголь через посредников, - Зеленский

Один из активистов сказал президенту, что сейчас на неподконтрольную территорию возят продукты контрабандой, на что Зеленский ответил: "Столько, сколько мы за уголь платим, из-за того, что у нас блокада, — эти продукты, которые куда-то возятся, — просто ноль", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новости Донбасса.



По словам Зеленского, этот уголь раньше покупался с помощью формулы "Роттердам+" и через Россию, а сейчас — через Беларусь, РФ и другие страны. Президент, подчеркнул, что "Роттердама+" уже не существует. "Но мы в итоге покупаем украинский уголь. Потому что у нас блокада и мы оттуда не берем товар. В чем вообще смысл, на фига мы свой же уголь покупаем [через посредников]?" — добавил Зеленский.

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На реплику активиста, что если Украина будет покупать уголь у террористов "ДНР" и "ЛНР", то будет спонсировать террористов, президент сказал: "То есть, я лучше тогда покупаю через белорусов, отдаю деньги белорусам, отдаю деньги русским, а они им ["Л-ДНР"] платят? Пацаны, что вы такое мелите? Вы [уже] покупаете этот уголь".