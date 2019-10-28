Дожди, мокрый снег и температура до -5°: в Украину идет похолодание. КАРТА

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщили в Укргидрометцентре.

"Без существенных осадков, лишь в западных областях днем небольшой дождь. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с. Температура 14-19° тепла, в западных и северных областях 9-14°", - говорится в сообщении.

В Киеве и области в понедельник без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. В столице температура 11-13°, в Киевской области 9-14°.

Согласно прогнозу, 29 октября в Украине, 30 октября в южной части, восточных областях, на Закарпатье и Прикарпатье местами небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом, на остальной территории без осадков. Ветер западный с переходом на северный, 5-10 м/с.

Снижение температуры 29 октября ночью до 1-6° тепла, днем до 5-10° (на юге и востоке ночью 4-9°, днем 11-16°); 30 октября ночью до 3° тепла - 2° мороза, днем до 2-7° тепла, на юге страны ночью температура существенно не изменится, днем снизится до 7-12°.

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В столичном регионе 29 октября местами небольшой дождь, 30 октября без осадков. Ветер западный с переходом на северный, 5-10 м/сек. Снижение температуры 29 октября ночью до 1-6° тепла, днем до 5-10°; 30 октября ночью до 3° тепла - 2° мороза, днем до 2-7° тепла.

31 октября - 1 ноября существенные осадки не прогнозируются. Температура ночью 0-5° мороза, на Закарпатье и крайнем юге страны, 1 ноября и в северных областях от 2° мороза до 3° тепла; днем в Украине 2-7° тепла, на Закарпатье и крайнем юге страны до 10° тепла.

На Киевщине температура ночью 31 октября 0-5° мороза, 1 ноября от 2° мороза до 3° тепла; днем 2-7° тепла. Без существенных осадков.