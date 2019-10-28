Лишняя бюрократия и расходы: Дубилет выступает за отмену медсправок на работу и в бассейн

Об этом он сообщил на своей странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"В Украине есть такое явление, как медицинские справки, которые наше государство требует в самых неожиданных местах. Например, у госслужащих при приеме на работу требуют две медицинские справки (психиатр и нарколог). Или знаменитая справка в бассейн. Насколько эти требования оправданы?" - отмечает Дубилет.

По словам министра, с одной стороны, они приводят к излишней бюрократии, расходам и нагрузке на больницы, а сами справки часто просто продаются. С другой стороны, возможно, это оказывает положительное влияние на здоровье украинцев.

"В Западных странах такого обычно нет. Для меня это аргумент в пользу отмены таких требований", - подчеркнул Дубилет.

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