Зеленский подписал закон об отмене списка запрещенных к приватизации госпредприятий, - замглавы ОП Ковалив

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявила заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив.

"Президент Украины подписал закон об отмене списка объектов, запрещенных к приватизации. Этот закон у нас действовал с 1999 года и на протяжении последних лет это был один из наибольших барьеров, который не позволял запустить по-настоящему большую приватизацию в Украине",- сказала Ковалив.

Напомним, 2 октября Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект №1054-1, который предлагает отменить перечень объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации.

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