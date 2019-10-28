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28.10.19 12:05

В 2019 году ожидаем около $12 млрд переводов заробитчан в Украину, - замминистра экономики Николайчук

В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины рассчитывают, что по итогам 2019 денежные переводы украинских трудовых мигрантов в Украину могут достичь $12 млрд.

В 2019 году ожидаем около $12 млрд переводов заробитчан в Украину, - замминистра экономики Николайчук

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "РБК-Украина" заявил заместитель министра экономики Сергей Николайчук.

Он отметил, что переводы заробитчан являются важной частью платежного баланса Украины.

"Это более 11 миллиардов долларов в прошлом году. И не исключено, что в этом году может быть порядка 12 миллиардов. Эти переводы от мигрантов являются не только серьезным источником валютных поступления в страну, но и существенно влияют на обменный курс. Данные потоки стремительно выросли за последние пять лет. В будущем уже не ожидаем столь стремительного роста переводов от мигрантов", - заявил Николайчук.

Замминистра экономики отметил, что уже в этом году темпы миграции существенно замедлились.

"Поэтому в будущем ожидаем увеличение объема валюты из-за рубежа не за счет дополнительной миграции, а за счет роста номинальных доходов "заробитчан", - отметил он.

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