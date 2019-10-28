Приватизация "Укрспирта" может принести более 5 млрд грн, - замглавы ОП Ковалив

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявила заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив.

"По нашим оценкам, приватизация "Укрспирта" принесет нам не менее 5 млрд грн", - сказала она в ходе пресс-брифинга в Киеве в понедельник.

Госпредприятие "Укрспирт" - крупный производитель спирта и спиртосодержащей продукции в Украине. До настоящего времени находилось в управлении Министерства аграрной политики и продовольствия.

Общая производственная мощность предприятия - более $36 млн в год.

Его работу обеспечивает 41 производственная площадка.

"Сейчас производство спирта осуществляется госпредприятием "Укрспирт", при этом в другом законе у нас указано, что все лицензии на производство спирта могут быть предоставлены только госпредприятиям. Собственно, в условиях нелиберализированного производства спирта в Украине продать "Укрспирт" можно только по цене металлолома. Мы надеемся, что на следующей неделе этот закон о демонополизации спиртовой отрасли будет принят и в пакете с этим будет осуществлена подготовка к приватизации "Укрспирта", - пояснила Ковалив.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о демонополизации производства спирта в стране.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На должности руководителей Укрспирта, Госпродпотребслужбы и Аграрного фонда будет объявлен конкурс, - Милованов