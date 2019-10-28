Рада на этой неделе рассмотрит законопроекты о статусе добровольцев, кнопкодавстве и деофшоризации, - Разумков

Об этом он рассказал во время заседания Согласительного совета в понедельник, сообщает Цензор.НЕТ.

"На этой неделе в повестке дня будут рассматриваться важные законопроекты. Это и законопроект о социальных гарантиях и статусе воинов добровольческих батальонов, это закон о наказании за кнопкодавство", - сказал Разумков.

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Спикер также сообщил, что на этой неделе будут рассматриваться два законопроекта о деофшоризации - №1209 и №1210.

"Эти законопроекты дают возможность фактически начать борьбу с уклонением от уплаты налогов и сделать возможным возвращение, репатриацию тех доходов и ресурсов, которые находятся за пределами нашего государства", - отметил Разумков.

Председатель ВР также сообщил, что некоторые народные депутаты на этой неделе будут участвовать в инвестиционном форуме в Мариуполе.