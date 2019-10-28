ГБР открыло уголовное дело против сотрудников колонии, которые избили онкобольную заключенную в Днепре, - Варченко

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщила первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко, информирует Цензор.НЕТ.

"На днях мы начали уголовное производство по статье 127 УКУ (пытки) в отношении сотрудников одного из учреждений исполнения наказаний Государственной уголовно-исполнительной службы Украины. Поводом послужило обращение Представителя Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека. По предварительной информации, сотрудники упомянутого учреждения не обеспечили предоставление медицинской помощи онкобольной заключенной", - говорится в сообщении.

Женщина подала иск в Европейский суд по правам человека и выиграла дело. ЕСПЧ обязал Украину принять меры по соблюдению требований ст. 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, которой запрещены пытки или бесчеловечное, унижающее достоинство обращение или наказание.

"Впрочем, на этом история не закончилась. По словам уполномоченного по правам человека, после вердикта суда онкобольную заключенную перевели в другое учреждение исполнения наказаний. Однако во время транспортировки работники учреждения, которые ее сопровождали, вероятно избили ее, причинив телесные повреждения. Как говорится в заявлении, женщина предполагает, что таким образом служащие отомстили ей за то, что пожаловалась в ЕСПЧ", - рассказала Варченко.

Сейчас следователи Центрального аппарата ГБР осуществляют неотложные следственные действия и пытаются установить все обстоятельства дела.

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