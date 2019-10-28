Двое детей выпали из окна больницы на Одесчине, врачи оставили их без присмотра, - Нацполиция

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Одесской области.

"Мальчик и девочка, 2017 и 2014 г.р. , выпали из окна палаты на втором этаже. В результате падения девочка получила тяжелую черепно-мозговую травму, а ее младший брат - повреждение позвоночника", - говорится в сообщении.

Накануне дети были изъяты представителями службы по делам детей из неблагополучной семьи.

Для обследования они были доставлены в районную больницу и помещены в палату на втором этаже. Именно из ее окна дети, оставленные без присмотра медперсонала, и упали.

Сейчас брат и сестра госпитализированы в областную детскую больницу.

По факту ненадлежащего исполнения обязанностей по охране жизни и здоровья детей начато уголовное производство по ч. 1 ст. 137 Уголовного кодекса Украины. За подобное правонарушение законом предусмотрено до 3 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

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