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28.10.19 13:24

Медведев распорядился создать в оккупированной РФ Ялте игорную зону. ДОКУМЕНТ

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев издал распоряжение создать в оккупированной Ялте игорную зону "Золотой берег".

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Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на официальном портале правовой информации РФ.

Так, 22 октября Медведев подписал распоряжение №2487-р о создании в оккупированной РФ Ялте игорной зоны "Золотой берег".

Текст распоряжения был опубликован сегодня, 28 октября.

Игорную зону предлагается открыть на площади почти 147 тысяч квадратных метров.

Медведев распорядился создать в оккупированной РФ Ялте игорную зону 01

Ранее так называемый глава администрации Ялты Алексей Челпанов рассказал "Интерфаксу", что игорная зона будет находиться недалеко от пос. Кацивели, входящего в состав городского округа. "Золотой берег" будет располагаться за пределами населенного пункта.

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Как пишут российские СМИ, "власти" оккупированного РФ  Крыма выбрали участок под игорную зону еще в прошлом году. Марионетка Кремля Сергей Аксенов в марте 2018 г. говорил, что реализацией проекта займется крупная компания. Ее название он не стал уточнять. Путин подписал закон о создании игорных зон в Крыму и Сочи в июле 2014 г. Сроки их строительства переносились уже несколько раз.

Первая в России игорная зона "Азов-сити" открылась летом 2009 г. Позже заработали "Сибирская монета" на Алтае, "Янтарная" в Калининградской области, "Приморье" на Дальнем Востоке и "Красная Поляна" в Сочи. "Золотой берег" станет пятой игорной зоной в России.

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