Медведев распорядился создать в оккупированной РФ Ялте игорную зону. ДОКУМЕНТ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на официальном портале правовой информации РФ.

Так, 22 октября Медведев подписал распоряжение №2487-р о создании в оккупированной РФ Ялте игорной зоны "Золотой берег".

Текст распоряжения был опубликован сегодня, 28 октября.

Игорную зону предлагается открыть на площади почти 147 тысяч квадратных метров.







Ранее так называемый глава администрации Ялты Алексей Челпанов рассказал "Интерфаксу", что игорная зона будет находиться недалеко от пос. Кацивели, входящего в состав городского округа. "Золотой берег" будет располагаться за пределами населенного пункта.

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Как пишут российские СМИ, "власти" оккупированного РФ Крыма выбрали участок под игорную зону еще в прошлом году. Марионетка Кремля Сергей Аксенов в марте 2018 г. говорил, что реализацией проекта займется крупная компания. Ее название он не стал уточнять. Путин подписал закон о создании игорных зон в Крыму и Сочи в июле 2014 г. Сроки их строительства переносились уже несколько раз.

Первая в России игорная зона "Азов-сити" открылась летом 2009 г. Позже заработали "Сибирская монета" на Алтае, "Янтарная" в Калининградской области, "Приморье" на Дальнем Востоке и "Красная Поляна" в Сочи. "Золотой берег" станет пятой игорной зоной в России.