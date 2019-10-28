Результаты проверки на полиграфе могут иметь политические последствия. Отдельно с этим будут работать антикоррупционные органы, - Разумков

Об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает Цензор.НЕТ.

"Относительно целесообразности – я считаю, что любыми путями, которыми можно бороться с коррупцией, - нужно бороться", - сказал Разумков, отвечая на вопрос о целесообразности борьбы с коррупцией с помощью полиграфа.

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Разумков также подчеркнул, что этот процесс будет иметь политические последствия.

"Что касается последствий: все коллеги, которые проходили полиграф, говорили, что это, прежде всего, политические последствия. Отдельно с этим будут работать антикоррупционные органы", - сказал спикер парламента, выразив надежду, что результаты соответствующей деятельности правоохранителей будут в ближайшее время.

Как сообщалось, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) открыла уголовное производство по факту возможного получения взятки в размере по 30 тысяч долларов действующими народными депутатами.

Напомним, экс-вице-премьер-министр Павел Розенко заявил: "Офис Президента выдвинул подозрение 11 народным депутатам Украины от партии "Слуга народа". ️Их обвиняют в получении 30 000 долларов (каждому) за голосование против одного антикоррупционного законопроекта на заседании Комитета Верховной Рады... Офис требует от депутатов-слуг пройти детектор лжи"

Позже народный депутат Украины от "Слуги народа" Александр Дубинский подтвердил информацию, что членов финансового комитета от "СН" проверят на детекторе лжи. А заместитель председателя Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук собщила, что руководство фракции "Слуга народа" встретится с членами парламентского комитета по вопросам финансов налоговой и таможенной политики перед проверкой на полиграфе.

Позже президент Зеленский заявил: "Все члены финансового комитета ВР должны пройти проверку на детекторе лжи".

23 октября проверку прошел Александр Дубинский. Официальный результат будет известен 28 октября.

24 октября о прохождении полиграфа заявил нардеп от СН Качура: "Прошел тест на детекторе лжи: полиграф показал, что бабки я не брал и отношения к схемам не имею".

24 октября тест на полиграфе прошел глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия: "Отвечал честно, удивился вопросу об "Оппозиционной платформе". Также 24 октября тест на полиграфе прошли нардепы от СН Василевская-Смаглюк и Олег Марусяк.