"Харьковскую преступную элиту поджимает донецкая", - Аброськин обнародовал хронологию заказных убийств и покушений в Харькове. ИНФОГРАФИКА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщил экс-заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин

"25 октября этого года была уже не первая неудачная попытка убить Жору Исакова, который является членом преступной группировки Князя. Этот факт доказывает, что продолжается долговременная война за передел сфер преступного контроля именно в Харьковской области", - написал он.

По словам Аброськина, сам киллер Алексей Титов, житель Горловки Донецкой области. С 2003 года он отбывал наказание за убийство именно в Харьковской области, Диканевская исправительная колония № 12. На тюремном сленге имел статус "козла", работая в хозяйственной обслуге, и был досрочно освобожден в 2009 году: "Это подтверждает основную версию, что харьковскую преступную элиту поджимает донецкая, вынужденные "переселенцы"".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Харьковский стрелок Титов хранил на даче арсенал оружия. ФОТОрепортаж

"Анализируя все события, которые происходят в нашей стране в последнее время, можно сказать, что параллельно с изменением политического руководства происходят соответствующие изменения и в преступном мире, меняются сферы влияния воров в законе и лидеров преступных группировок. Без оружия и взрывных устройств не обойдется, будут убитые и не только из числа преступников, но и случайные граждане", - отметил он.

Кроме того, Аброськин добавил, что еще не поставлена ​​последняя точка о лишении статуса вора в законе Андрея Львовского, когда три законника избили последнего и сняли "воровскую корону": "Кстати, по словам присутствующих "помог" им в этом преступный авторитет по кличке Юра Молдован, который в воровской сходке, был приглашен как "свидетель", где дал правдивые "показания" относительно своего кума Андрея Львовского. Вот эти "показания" могут стоить ему собственной жизни с последующим перераспределением его легального и теневого бизнеса. Кстати, в преступном мире система защиты "свидетелей" совсем не работает".

"Но, у избитого, униженного и "раскоронованного" законника Андрея Львовского есть шанс вернуть свой статус вора в законе. И в преступном мире является своего рода апелляция: для этого ему нужно собрать влиятельных законников, которые выслушали бы его объяснения, также трех воров, причастных к его избиению, Умку, Нодара Руставского, Дато, которые должны обосновать свои действия.

Что интересно, Львовский/Неделя должен полностью профинансировать эту сходку, обеспечить безопасность, но самое главное - убедить прибывших, что полиция или другие правоохранительные подразделения не будут им противодействовать именно во время этого "мероприятия".

Обычно такая "апелляция" стоит для законника до 10 млн долларов", - сообщил Аброськин.

"Для противодействия не с рядовым составом преступных группировок, а именно с лидерами преступных организаций, ворами в законе нам нужен новый инструмент - закон. Без этого не будет дальнейшего развития нашей страны, потому что они тянут нас всех вниз", - резюмировал экс-замглавы Нацполиции.

Напомним, 25 октября в Харькове произошла перестрелка, в результате которой один человек погиб, второй доставлен в больницу с ранением. Полиция преследовала стрелявших. Один из них достал гранату и по предварительным данным, хотел бросить ее в полицейских, но сам погиб от взрыва.