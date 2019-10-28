Меркель и Путин по телефону обсудили транзит газа через Украину

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кремля.
"В связи с проведением сегодня в Брюсселе очередного раунда трёхсторонних министерских консультаций Россия - ЕС - Украина состоялся обмен мнениями относительно продолжения транзита российского газа через территорию Украины в Европу после истечения в конце 2019 года срока действия соответствующего контракта", - говорится в сообщении.
Напомним, сегодня на трехсторонних консультациях директор НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев встретится с директором "Газпрома" Алексеем Миллером.
Ранее, 19 октября Канцлер Германии Ангела Меркель также обсуждала с президентом РФ Путиным транзит газа через Украину и подготовку к саммиту "нормандской четверки".