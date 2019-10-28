Добровольцев не будут выселять из Золотого-4, - Троян

Об этом заявил замглавы Национальной полиции Вадим Троян, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникации Национальной полиции.

"По словам Вадима Трояна, совместная группа из полицейских и военнослужащих ВВС посетила здание, где разместились представители Национального корпуса, с целью обычной проверки. Такая проверка является нормальной действием, поскольку территория, где расположен населенный пункт Золотое-4, относится к зоне проведения операции Объединенных сил", - сказано в сообщении.

"Проверила группа ВСП и полиции, все нормально, это контакт, так и должно быть. Мы находимся в опасной зоне, здесь нужно так работать каждый день", - отметил Троян.

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При этом он категорически опровергает слухи о намерениях выселять кого-то из Золотого. Замглавы Нацполиции призвал не спекулировать на этой теме.

"Я считаю, что сейчас спекулировать на любых моментах, даже в простых словах, мол, "кто-то кого-то будет штурмовать", нельзя", - подчеркнул Троян.

Ранее журналист Левин сообщил, что полиция собирается выселить добровольцев из Золотого-4.

Напомним, президент Владимир Зеленский побывал в Золотом Луганской области, где запланировано разведение войск, и пообщался там с ветеранами.

После этого штаб Операции Объединенных сил заявил, что люди, с которыми общался глава государства, не имеют права находиться в Золотом с оружием.

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Общавшиеся с Зеленским ветераны отказываются покидать Золотое. Помощник главы государства Андрей Ермак заявляет, что "они там не нужны".

По словам замглавы Национальной полиции Вадима Трояна, ветераны-добровольцы, находящиеся в Золотом-4 с легальным собственным оружием, вывезли его.