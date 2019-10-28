Ликвидация ОАО "Аграрный фонд" - это дополнительные 5 млрд гривен расходов для бюджета, - заявление фермеров

Соответствующее обращение размещено на официальном сайте компании.



"Мы, фермеры, которые уже пять лет получаем кредитную поддержку от нашего уважаемого партнера, как никто знаем, какую важную роль играют 5 млрд гривен для всей сельскохозяйственной отрасли", - информируют фермеры нового министра Тимофея Милованова и предупреждают о последствиях для государственного бюджета.

"Надеемся, господин министр, на ваше мудрое государственное решение. Ведь в случае предлагаемой вами ликвидации Аграрного фонда, или украинское село следующей весной не посеется, или вы должны заложить в Государственный бюджет Украины "лишние" 5 млрд гривен для кредитной поддержки села. Насколько нам известно, в проекте Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" такой суммы не предусмотрено ".



Фермеры вспоминают в своем обращении к министру в сложный 2015 год, когда каждую вторую гривню агрокредитов из-за банковского кризиса в стране предоставлял именно Аграрный фонд:



"Мы хорошо помним 2015 год, когда из-за тяжелого кризиса, вызванного войной, банки почти не кредитовали агропроизводителей. Если бы не работа Аграрного фонда, который предоставил почти каждую вторую гривню кредитной поддержки аграриям, Украина могла бы и не посеяться той весной. И не собрать урожая. Сегодня ни один банк не кредитует фермеров, сеющих хлеб в прифронтовых районах Луганской и Донецкой областей. Это делает только ОАО "Аграрный фонд", продолжая выполнять свою тяжелую, но такую ​​необходимую для земледельцев миссию", - информировали министра Милованова украинские фермеры-партнеры" Аграрного фонда".



В конце обращения фермеры отмечают, что ожидают публичного опровержения заявления о ликвидации госпредприятия, иначе грозятся прийти к Кабинету Министров "с вилами":



"Очень надеемся на вашу мудрость и ждем такого ​​же публичного заявления с Вашей стороны об отмене Вашего решения. Потому что очень не хотелось бы идти в Киев с вилами, и как говорится в народе, "на пальцах" объяснять вам, к какому горю в скольких украинских селах и семьях фермеров земледельцев оно может привести", - говорится в заявлении 300 украинских фермеров -партнеров Аграрного фонда.



24 октября появилась информация, что Кабинет министров по представлению Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова отстранил Председателя правления ПАО "Аграрный фонд" Андрея Радченко.



25 октября Тимофей Милованов заявил в СМИ, что госпредприятие будет вообще ликвидировано, что вызвало возмущение со стороны трудового коллектива.



Кроме того, в СМИ появились публикации о том, что министра неправильно информировали о финансовом состоянии предприятия.



В пресс-службе ОАО "Аграрный фонд" напомнили, что Общество является самым успешным из более 200 предприятий агросектора и последние четыре года не берет ни копейки денег из бюджета, наоборот ежегодно платя в бюджет более миллиарда гривен налогов и дивидендов. "За последние четыре года ПАО" Аграрный фонд "уплатил в бюджет 4,2 млрд грн налогов, а также за 2015-2918 годы было уплачено государству дивидендов 545 млн грн", - сообщается на официальном сайте предприятия.