Новый закон о столице будет принят до конца года, - соавтор законопроекта Гурин

"Я думаю, что это будет в этом году", - сказал Гурин журналистам в понедельник в Киеве, после заседания рабочей группы по подготовке ко второму чтению законопроекта, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что в данный законопроект ко второму чтению предложено больше тысячи правок.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нашим законом мы возвращаем Киеву все права местного самоуправления, - соавтор законопроекта о столице Гурин

"Мы понимаем, что подгруппы будут работать столько, сколько необходимо… я думаю, что это несколько недель. И потом у нас еще подкомитет, на котором будет приниматься решение, и комитет, на котором мы будем принимать окончательное решение по редакции ко второму чтению", - сказал депутат.

На заседании рабочей группы по подготовке законопроекта №2143-3 ко второму чтению было принято решение создать несколько подгрупп, которые будут работать над текстом законопроекта ко второму чтению.