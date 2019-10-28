Прокуратура требует увеличить сумму залога для заммэра Днепра Лысенко до 29 млн грн

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Днепропетровской области.

"Прокуратурой Днепропетровской области обжаловано решение Дзержинского районного суда г. Кривого Рога, которым заместителю городского головы - директору департамента благоустройства и инфраструктуры Днепровского городского совета избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в более 600 тыс. грн", - говорится в сообщении.

Прокуратура настаивает увеличить размер залога до 29 млн гривен.

"Именно такие убытки государству, по версии следствия, причинили действия подозреваемых во время ремонта Нового моста в Днепре", - отметили в прокуратуре.

Напомним, Михаила Лысенко задержали накануне, в пятницу, 25 октября в аэропорту Харькова. Он прибыл в Украину рейсом из Стамбула. Лысенко длительное время находился за пределами страны.

Как известно, прокуратура Днепропетровской области в сентябре сообщила, что по факту присвоения 29,5 млн грн бюджетных средств при ремонте Нового моста в Днепре Лысенко и других чиновников горсовета объявили в розыск. В мэрии Днепра позже сообщили, что Лысенко ушел в плановый отпуск.

26 октября заммэра Днепра Лысенко, подозреваемого в хищении 29,5 млн, отправили на 2 месяца в СИЗО с возможностью внести залог в 600 тысяч грн.

27 октября залог был внесен.

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