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28.10.19 16:54

Прокуратура требует увеличить сумму залога для заммэра Днепра Лысенко до 29 млн грн

Прокуратура Днепропетровской области настаивает на увеличении суммы залога для заммэра Днепра Михаила Лысенко до 29 млн гривен.

михаил,лысенко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Днепропетровской области.

"Прокуратурой Днепропетровской области обжаловано решение Дзержинского районного суда г. Кривого Рога, которым заместителю городского головы - директору департамента благоустройства и инфраструктуры Днепровского городского совета избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в более 600 тыс. грн", - говорится в сообщении.

Прокуратура настаивает увеличить размер залога до 29 млн гривен.

"Именно такие убытки государству, по версии следствия, причинили действия подозреваемых во время ремонта Нового моста в Днепре", - отметили в прокуратуре.

Напомним, Михаила Лысенко задержали накануне, в пятницу, 25 октября в аэропорту Харькова. Он прибыл в Украину рейсом из Стамбула. Лысенко длительное время находился за пределами страны.

Как известно, прокуратура Днепропетровской области в сентябре сообщила, что по факту присвоения 29,5 млн грн бюджетных средств при ремонте Нового моста в Днепре Лысенко и других чиновников горсовета объявили в розыск. В мэрии Днепра позже сообщили, что Лысенко ушел в плановый отпуск.

26 октября заммэра Днепра Лысенко, подозреваемого в хищении 29,5 млн, отправили на 2 месяца в СИЗО с возможностью внести залог в 600 тысяч грн.

27 октября залог был внесен.

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