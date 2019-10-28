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28.10.19 16:56

Некоторые люди в Минагрополитики пытаются незаконно сохранить над ним контроль. Мы их увольняем, - Милованов. ДОКУМЕНТ

Министерством аграрной политики и продовольствия, функции которого переданы Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства, пытаются продолжать руководить люди, не имеющие на это права.

милованов

Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов, информирует Цензор.НЕТ.

"Пару недель назад я уволил госсекретарей обоих министерств - Минагрополитики и Минэкономики. В день своего увольнения госсекретарь Минагрополитики назначил исполняющим обязанности госсекретаря другого человека. Не имея на это юридического права (министерство ликвидируется, он уволен), не предупредив и не получив у меня разрешение ни как у министра объединенного министерства, ни как у председателя комиссии, которая реорганизовывает и ликвидирует министерство АПК", - рассказал Милованов.

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Он отметил, что приказ о назначении и.о. госсекретаря не имеет юридической силы.

"На прошлой неделе я его отменил, а человека, который согласился принять участие в этой схеме - уволил. Если по простому, определенные люди в министерстве АПК пытаются продолжать руководить министерством или его частями. Незаконно. Мы их спокойно и последовательно увольняем, а при наличии признаков уголовных преступлений сообщаем в правоохранительные органы", - сообщил министр.

Некоторые люди в Минагрополитики пытаются незаконно сохранить над ним контроль. Мы их увольняем, - Милованов 01
Некоторые люди в Минагрополитики пытаются незаконно сохранить над ним контроль. Мы их увольняем, - Милованов 02

Напомним, правительство решило упразднить Министерство аграрной политики и продовольствия Украины и передать его функции Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины под руководством новоизбранного министра Тимофея Милованова.

Некоторые люди в Минагрополитики пытаются незаконно сохранить над ним контроль. Мы их увольняем, - Милованов 03

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