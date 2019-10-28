Экс-заместитель Болтона Капперман просит суд разъяснить, вправе ли Белый дом блокировать его показания по Украине перед Конгрессом США

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Однако его показания оказались под вопросом, после того, как чиновник обратился в суд в пятницу с просьбой разъяснить, должен ли он выполнить требования повестки, выданной Палатой представителей Конгресса США и явиться для дачи показаний, или указание Белого дома - воздержаться от показаний.

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"Проф. Капперман не занимает никакой позиции относительно того, чьи указания имеют преимущественную силу - законодательной, или исполнительной ветви власти. Он хочет выполнить обязательства, которые, по мнению судебной власти, являются законными и обязательными к исполнению", - говорится в заявлении адвоката Каппермана Чарльза Купера.

В письме к Капперману, направленном в субботу от имени председателей конгрессового комитета, которые проводят расследование, говорится о том, что показания должны состояться, как запланировано, и неявка "станет основанием для возможного решения о пренебрежении к Конгрессу со стороны Каппермана", цитируют письмо американские СМИ.

Конгрессменов интересуют показания Каппермана, который был среди непосредственных свидетелей разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского 25 июля. Именно этот разговор привлек внимание расследования, которое проводят комитеты Конгресса в рамках процедуры импичмента.

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Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля

26 сентября Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США опубликовал отчет сотрудника разведки США об июльском телефонном разговоре Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

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