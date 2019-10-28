В Украине недостаточно сыворотки против дифтерии для лечения всех больных, - советник главы Минздрава Голубовская

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом Голубовская сказала на пресс-конференции в Киеве.

По ее словам, на данный момент количество зафиксированных случаев дифтерии приблизительно такое же, как регистрируется ежегодно. Она отметила, что показатели возросли из-за вспышки дифтерии в Ужгороде, носителями которой стали приехавшие из Индии студенты.

"На сегодняшний день проблема не с самим заболеванием, а в том, что у нас нет готовности отвечать адекватно на любые вспышки инфекционных болезней... Пока будет такая разбалансированная система, а общество будет находиться в состоянии социального кризиса, как сейчас, то естественно, что мы будем постоянно иметь вспышки инфекционных болезней", - считает Голубовская.

Советник министра добавила, что на данный момент в Украине нет ни единого нормативного документа, который бы регулировал стандарты оказания медицинской помощи больным дифтерией.

По ее словам, противодифтерийного иммуноглобулина, который поставляется в Украину периодически и которого по состоянию на 24 октября было около 140 флаконов на всю страну, абсолютно недостаточно на почти 20 больных дифтерией.



"Потому что на одного взрослого пациента необходимо приблизительно 50 доз, то есть, по сути дела, это на несколько больных. Конечно, приходится уменшать количество вводимого антитоксина... Например, при кори не было средств специфической терапии, и там самое главное было - временной фактор: вовремя обращаться за помощью, то здесь, если даже пациент поступит и у нас нет средств специфической терапии, а основной фактор патогенности этой палочки - это токсин, который вызывает характерные изменения в ротоглотке и тяжелое поражение внутренних органов, то естественно, нейтрализация этого токсина является основным лечением этого заболевания, и конечно, доступ у нас ограничен, если мягко сказать", - подчеркнула советник министра.

По ее словам, вводить антитоксин необходимо абсолютно каждому больному независимо от тяжести заболевания.

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