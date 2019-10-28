Корабли, самолеты, оружие: под посольством РФ устроили TetrisChallenge с предметами, которые оккупант использует в Крыму. ФОТО

Акцию устроили активисты общественной инициативы "КрымSOS", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии". Таким образом они пытались привлечь внимание к происходящему в оккупированном Крыму.

"В последнее время стал популярным такой флешмоб, который называется TetrisChallenge: когда различные структуры, в том числе государственные, показывают, из чего состоят, например, автомобили, и какое у них есть оборудование. Мы решили показать – из каких инструментов состоит желание Владимира Путина иметь абсолютную власть и полностью подавлять любые проявления самовыражения, несогласия с тем, что он делает", – рассказал об акции юрист общественной организации "Крым SOS" Денис Савченко.

Во время акции условный Владимир Путин выложил "игрушечные инструменты", с помощью которых он якобы достигает своих целей. В частности, активисты положили оружие, военные корабли и самолеты, уголовный кодекс России, наручники и другое.

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Сегодняшняя акции была посвящена двум жертвам насильственных исчезновений в аннексированном Крыму: Эскендеру Апселямову и Билялу Билялову.

Представители посольства России в Киеве не вышли пообщаться с активистами.

После оккупации Крыма на территории полуострова участились случаи похищения людей, преимущественно из числа крымских татар. При этом в крымском управлении Следкома России утверждают, что "массовых исчезновений крымских татар на полуострове нет".

По данным активистов, с момента аннексии Крыма Россией пропали 43 крымчанина, 15 – до сих пор считаются пропавшими без вести.