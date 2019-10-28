Предварительно определено еще четыре участка, на которых возможно разведение сторон на Донбассе, - пресс-центр ООС

Об этом сообщил пресс-центр ООС в письменном ответе на обращение Донбасс.Реалии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

"Предварительно определено еще дополнительно четыре участка, на которых возможно разведение сторон, но решения по ним пока еще трехсторонней контактной группой в Минске не принимали.

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Вместе с тем командованием ООС проработаны вопросы разведения вдоль всей линии соприкосновения, но при условии окончательного прекращения огня", - говорится в ответе.

Отмечается, что после разведения войск в "серой зоне" окажутся около 30 населенных пунктов, но в них останутся украинские пограничники, полиция и местные органы власти.

В пресс-центре ООС рассказали об основных моментах разведения. Начнется процесс на участках в районе Богдановки и Золотого, дальше - еще на четырех участках, затем - по всей линии соприкосновения. Разведение займет 30 дней, из которых непосредственно отвод сил займет трое суток, после того, как пройдут семь дней полного прекращения огня на участке разведения.

После отвода войск предполагается разминирование и демонтаж фортификационных сооружений, на 29 сутки представители СММ ОБСЕ должны проверить выполнение необходимых мероприятий.

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Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Киеве, что Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске согласилась на так называемую "формулу Штайнмайера".