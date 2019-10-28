Уволенный Рябошапкой заместитель Кизь хочет вернуться в ГПУ через суд

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Окружного административного суда Киева, в который поступил иск.

Кизь считает, что решение о его увольнении противоречит положениям Конституции, является противоправным и должно быть отменено.

Суд решает вопрос об открытии производства по административному делу.

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После увольнения Кизя журналисты BIHUS.info напомнили, чем он запомнился: "Рябошапка таки это сделал! И месяца не прошло после сюжета Данила Мокрика о зашкваре зама генпрокурора Кизя, а его уже уволили! Он достался господину Рябошапке "в наследство" от Луценко, который назначил его перед увольнением. Напомним, что учудил Кизь всего за два месяца в должности: - закрыл дело Калетника по "законам 16 января", попросил Канаду снять санкции с одиозного Портнова, переколбасил подразделение дел Майдана. А раньше, до назначения замом, Кизь навредил спецоперации НАБУ по паспортному делу Дины Пимаховой (а она ему в это время помогла получить загранпаспорта на всю семью)".