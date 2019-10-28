Трамп назвал Зеленского "новым российским президентом"

Расшифровка беседы Трампа с представителями СМИ опубликована на сайте Белого Дома, информирует Цензор.НЕТ.

Комментируя ситуацию вокруг своего возможного импичмента, Трамп несколько раз упомянул об "идеальной" телефонной беседе с Зеленским. Но потом оговорился и назвал его российским президентом.

В частности, Трамп сказал: "Теперь они не хотят говорить об осведомителе, потому что они не думали, что я опубликую этот разговор. Когда я опубликовал разговор, я опроверг доклад Шиффа (Адам Шифф, глава специального комитета по разведке Палаты представителей США. - Ред.). Более того, как вы знаете, новый российский президент, хороший человек, сделал заявление, что в разговоре не было ничего. Не было давления на него. ничего вообще".

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Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

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