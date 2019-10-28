Арестованного в оккупированном Крыму украинского активиста Приходько обвиняют в подготовке взрыва администрации Сак

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Наумлюк отметил: "Арестованному 10 октября в Крыму Олегу Приходько предъявили сегодня обвинение в подготовке теракта – взрыва здания администрации Сак.

Дело ведет следователь ФСБ Иван Романец, который вел дело Эдема Бекирова. Так же, как у Бекирова, у Приходько отобрали после задержания образцы ДНК для экспертизы. Подошел молодой человек. "Я доктор, – говорит. – Надо провести медосмотр. Откройте рот". И мазнул тампоном во рту. Во всем остальном, дело скопировано с дела Владимира Балуха. Они между собой даже по типажу похожи: оба возглавляли местную "Свободу", флаги на доме, демонстративная проукраинская позиция. К сожалению, думаю, что и результат дела будет тоже идентичный".

Напомним, 10 октября оккупанты задержали проукраинского активиста из Сак Приходько. Подконтрольный России "Киевский районный суд" оккупированного Крыма арестовал активиста на два месяца.

8 февраля 2019 года сотрудники крымского главка ФСБ провели обыск у Олега Приходько в оккупированном селе Орехово Сакского района. Силовики изъяли у него украинскую символику, флаги партии "Свобода", красно-черные флаги, портрет Степана Бандеры, технику и домашние CD-диски. После обыска Приходько отвезли в Симферополь, где допрашивали, расспрашивая о его деятельности и связях на материковой части Украины.​

В июне 2016 года российские силовики задерживали активиста за украинские номерные знаки на автомобиле.