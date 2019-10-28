Следующий раунд переговоров по транзиту газа состоится после 11 ноября, - Оржель

Об этом во время пресс конференции сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Мы занимаем позицию по интенсификации переговоров. У нас было предложение провести следующий раунд быстрее ... Мы предлагали дату после 11 ноября", - сказал Оржель.

Заместитель председателя Европейской комиссии (ЕК) по Энергетическому союзу Марош Шефчович также выдвинул предложение о проведении следующего раунда трехсторонних переговоров на уровне министров, на что также согласились все стороны.

"И мы будем подбирать дату в ноябре", - заявил Шефчович на пресс-конференции в Брюсселе.

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