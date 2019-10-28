С начала суток 28 октября враг 5 раз нарушил перемирие, потерь нет, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре ООС.
В вечерней сводке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 2 обстрела из крупнокалиберных пулеметов по позициям Объединенных сил у Невельского.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские оккупационные войска осуществили 3 обстрела наших позиций:
у Золотого-4 (за пределами участка разведения) - из стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно;
неподалеку Попасной - из стрелкового оружия;
у Травневого - из автоматических гранатометов и из стрелкового оружия.
В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов среди военнослужащих Объединенных сил не зафиксировано.