Посольство Японии похвалило платье Зеленской на церемонии интронизации императора Нарухито

Посольство Японии в Украине поблагодарило Президента и Первую Леди за участие в церемонии интронизации императора Нарухито. Соответствующее сообщение опубликовано на странице дипучреждения в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Участие Президентского супругов в церемонии интронизации является важным этапом в наших двусторонних отношениях. Их одежда также хорошо гармонировал с благородной атмосферой и произвел на японское общество очень положительное впечатление о супругах и Украину как страну", - сказано в сообщении.

Дипломаты также отметили своевременность и успешность первого двустороннего саммита с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

"Мы следим за результатами этого визита и в дальнейшем будем трудиться для дальнейшего углубления наших двусторонних отношений. Еще раз позвольте поблагодарить господина Президента и Первой Леди!" - добавили в посольстве.

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