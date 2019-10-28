Детектив перебросил мне документы через порог, - Корчак о вызове в НАБУ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она заявила в комментарии изданию "ГОРДОН".

"Я сначала не понимала, к чему такая спешка, а потом увидела сегодняшнее общение президента с антикоррупционными органами, и все стало понятно. Им нужна была красивая картинка борьбы с коррупцией, чтобы показать свою активность. И я тут очень подхожу – проще сообщать о подозрении. Ведь я, как и вся наша команда, уже больше не должностное лицо. Поэтому подозрение подписывает не генпрокурор, а обычный детектив. Зашла речь о машине. Но это обычное авто – не представительского класса, которое человек приобрел за свои деньги. Это не такая уж и большая сумма. Выходит, я внедрила электронное декларирование и сама от этого страдаю. Все, что сейчас происходит, как раз и есть свидетельством того, что наш орган был независимым. Я ни под кого не подстраивалась и решения принимала на свое усмотрение", – отметила Корчак.

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Она сказала, что придет завтра в НАБУ.



"Сегодня президент и руководители правоохранительных органов так улыбались, будто перед свадьбой. Но вот только они забыли, что без нашего электронного декларирования никакой информации у них бы не было. Вся борьба всегда шла за базу данных. Наверное, всю коррупцию в Украине уже победили – осталась одна Корчак. Представьте ситуацию, когда к вам кто-то приходит и не говорит, зачем пришел. Когда я попыталась уточнить это у детектива, он просто положил повестку. Без подписи, без ничего. Мои адвокаты так и сказали, что такую повестку они впервые в своей практике видят. Ну, раз просят придти – мы придем. Завтра на 10.00", – подчеркнула Корчак.

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По ее словам, она не закрывала дверь перед детективом.



"Самое смешное, что документы детектив перебросил мне через порог. Я же юрист, знаю, что среди моих конституционных прав есть такое, чтобы меня официально вызвали и вручили подозрение в присутствии адвокатов. Детектив все это проигнорировал. Он просто через порог перебросил мне документы, чтобы они оказались на моей территории. У нас получился такой себе пинг-понг. Дверь перед ним никто не закрывал. Хотя вообще могла не открывать ему. Посмотрела бы в глазок и не пустила. Но я же так не поступила. Я бы завтра пришла, и сделали бы все цивилизовано. Такими действиями они сами переводят юридические документы в статус бумажек. Почему у нас нет уголовных производств? Мы слышим, суды виноваты. А в реальности, что может решить суд, если материалы в деле составлены непрофессионально? Надо просто уметь работать", – сказала Корчак.

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Она заявила о травле своей семьи.



"Это все политически мотивировано. Пока я была на должности, меня и жизнь моих близких промониторили по полной программе все органы, которые только есть у нас и, наверное, за границей тоже. Если на сегодня остается только использование этой машины и ничего нового не появилось, то я, выходит, святой человек. Просто меня все время травят, как и мою семью. А те, кто набивают свои карманы, откупаются и спокойно живут. Детективы тем временем себе галочку поставили про великую свою деятельность. Я бы им адресовала всего один вопрос: на что вы бюджетные деньги тратите? Два года целое подразделение детективов занимается одним и тем же делом. Зачем таких специалистов держать? Если через два года расследований осталось только использование автомобиля, то в реальности им не к чему прицепиться. Я ничего незаконного не сделала. Цена вопроса – самая обычная Skoda Octavia, еще и не моя!" – отметила собеседница.



По ее мнению, рядовые граждане не будут разбираться в подробностях этого дела.



"Смотрю текст на сайте САП: установлен факт систематического пользования. Но почему вы решили, что в 2016 году оно было? Я понимаю, им надо чем-то загрузить Антикоррупционный суд. Но моим делом они только обществу могут глаза замылить. Людям-то что? Написали "экс-глава Корчак" и "полмиллиона гривен". Для простого человека это большие деньги. А что, как и почем – уже мало кому интересно. Но люди просвещенные, в том числе иностранцы, почитают и спросят: что же вы бегаете за какой-то ерундой, а где реальные дела, где все эти мартыненко и другие с их миллионами и миллиардами? Президент сказал, делайте, как хотите. Но это такой посыл сомнительный: делайте так, как хочет [президент Украины Владимир] Зеленский? Или его команда? А что они хотят? Посадить. А кого посадить, за что? Это уже не так интересно?" – резюмировала Корчак.





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