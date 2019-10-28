На жилье для переселенцев и участников АТО/ООС выделили 300 млн грн, - правительство

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Правительственный портал".

"Речь идет о дополнительных 300 млн грн, которые к концу 2019 года позволят построить доступное жилье в пригородных районах Киева, Днепра, Львова, Одессы, Харькова для около 950 семей, из которых 700 семей внутреннеперемещенных лиц и около 200 семей участников АТО/ООС", - сказано в сообщении.

Также правительство одобрило документ, позволяющий Украине присоединиться к Декларации о безопасности школ. "Это усилит безопасность учащихся в школах, в частности на территориях, граничащих с территорией проведения ООС", - считают в Кабмине.

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