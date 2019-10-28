У комитета ВР по энергетике и ЖКХ нет плана работы и анализа ситуации, - Кучеренко раскритиковал работу Геруса

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Кучеренко подчеркнул: "Два месяца работы Комитета по энергетике и ЖКХ, возглавляемого господином Герусом.
Краткий вывод:
1. Плана работы нет в принципе.
2. Анализа ситуации нет в принципе.
3. В нарушение закона не проведено распределение обязанностей между заместителями.
4. Основная сфера интересов руководства - война с ДТЭК и лоббирование интересов владельцев ферросплавных заводов плюс лоббирование интересов председателя правления Нафтогаза Коболева с целью "анбандлинга" по своей схеме.
5. Давление на НКРЕКП и АМКУ с целью их парализации и обслуживание вышеуказанных "плановых" задач.
6. Собеседования и подбор будущих членов НКРЕКП.
Для "устрашения" готовится вызов на ковер председателя АМКУ, но претензии исключительно в сфере вышеуказанных задач.
О схемах Нафтогаза и Укрнафты там речь точно не идет.
На этом фоне:
1. Проблемы ЖКХ не интересуют в принципе.
2. Проблемы неработающего законодательства, огромных долгов, непомерных цен на газ не интересуют в принципе.
3. Проблемы "морозных коэффициентов", лишних начислений не интересуют в принципе.
4. Проблемы предприятий ТКЭ и водоканалов не интересуют в принципе.
5. Проблемы работников отраслей (тепловики, водяники, газовики) с их мизерными зарплатами не интересуют в принципе.
6. Проблемы защиты потребителя не интересуют в принципе.
Если есть сомнения - можете обратиться со своими проблемами к мощной Ассоциации защиты прав потребителей энергетических и коммунальных услуг, созданной господином Андреем под выборы, и попросить защиты.)
Ликвидация профильного комитета строительства и ЖКХ была большой авантюрой и глупостью".