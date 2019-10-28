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28.10.19 21:21

Кабмин согласовал назначение глав пяти ОГА

Кабинет Министров Украины 28 октября, на своем выездном заседании в г.Мариуполь (Донецкая область) одобрил назначение глав Волынской, Полтавской, Сумской, Хмельницкой и Черновицкой областной государственной администрации.

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"Правительство согласовало назначение глав ОГА: Волынской - Погуляйка Юрия Михайловича; Полтавской - Синегубова Олега Васильевича; Сумской - Пащенко Инну Алексеевну; Хмельницкой - Габинета Дмитрия Анатольевича; Черновицкой - Осачук Сергея Дмитриевича", - передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-служба Кабмина.

Кроме того, правительство назначило Биденко Артема Игоревича государственным секретарем Министерства культуры, молодежи и спорта.

Так, принято решение о временном возложении исполнения обязанностей председателя Государственного агентства водных ресурсов Украины на Хорева Михаила Юрьевича.

"Также уволены: заместитель Министерства развития общин и территорий - Кругляк Эдуард Борисович; заместителя Министра инфраструктуры - Лавренюк Юрий Федорович; председатель Государственного агентства водных ресурсов - Овчаренко Ирина Ивановна", - отметили в Кабмине.

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