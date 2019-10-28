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28.10.19 21:31

С Зеленским и при полной конфиденциальности: фракция "Слуга народа" провела заседание

Президент Владимир Зеленский и глава Офиса Президента Андрей Богдан посетили заседание фракции "Слуга народа".

народа,слуга

Об этом журналистам рассказал нардеп Антон Поляков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"На собрании присутствовал президент Украины и каждый депутат имел возможность задать ему интересующие его вопросы", - сказал он журналистам.

По его словам, помимо главы государства, собрание фракции посетил также глава его офиса Андрей Богдан.

При этом нардеп сказал, что коллеги из фракции "Слуга народа" задавали президенту свои вопросы. Обсуждали, среди прочего, тему субвенций для мажоритарных округов. Об исключении из фракции Евгения Шевченко (после его выступления в эфире пропагандистского российского телеканала. – Ред.) не говорили.

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Президент, по словам Полякова, заверил, что в ситуации с финансовым комитетом "все пройдет по закону".

Доступ ко встрече был сильно ограничен. На нее не пускали даже помощников-консультантов.

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